madrasati رابط منصة مدرستي وطريقة التسجيل للطلاب لمتابعة كافة المناهج الدراسية

تعتبر منصة مدرستي التعليمية أحد أهم المنصات المتواجدة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي والتي يبحث عنها العديد من الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني بشكل الكتروني، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية أن الفصل الدراسي الثاني سيتم بشكل إلكتروني من خلال منصة مدرستي للشرح والتسميع المنزلي والواجبات المنزلية والتعامل مع المعلمين صوت وصوره مثل الفصل الدراسي الأول، وهذا لاستكمال التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم ليتمكن الطلاب من دخول السنة الدراسية المقبلة دون مواجهة أي صعوبات، ولذلك قد تزايدت عمليات البحث حول رابط منصة مدرستي للتمكن من الدخول وبدأ استكمال التعليم من خلالها وسنتابع معكم من خلال موقعنا رابط منصة مدرستي وخطوات التسجيل الدخول فيها بسهولة.

اولا قم بالدخول الى موقع منصة مدرستي الذي اعلنت عنه وزارة التربيه والتعليم السعوديه.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

اضغط على الدخول.

اذا لم تمتلك حساب قم بالضغط على انشاء حساب جديد في يمين أعلى الصفحة.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب.

قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق.

توفر المنصة فيديوهات لشرح المناهج بطرق سهلة ومبسطة ومحببة للطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة، وذلك لمساعدتهم على فهم المناهج بسهولة ودون مواجهة أي صعوبة في الفهم، والجدير بالذكر أن منصة مدرستي تعمل خلال اليوم كاملا وليس خلال فترة الفصل الدراسي فقط، فيمكن للطلاب أن يقوموا بالاستعانة بها اثناء المذاكرة في أي وقت، كما يمكن ايضا من خلال المنصة أن يتواصل الطلاب مع المعلمين في أي وقت من خلال توفير محادثات بين المعلم والطالب، ويمكن ايضا تواصل الطلاب مع المدرسين بالصوت والصورة