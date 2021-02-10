يقدم بنك التسليف 1442 بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين، أبرزها القروض سواء قرض الزواج أو بناء المساكن، والهدف من ذلك مساعدة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل على تجاوز المعوقات المالية، والنهوض بالمستوى المعيشي لهم، وذلك وفقًا لبعض الشروط، وفيما يلي سنتعرف على طريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف أو ما يعرف ببنك التنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف 1442

يعد بنك التنمية واحد من أفضل البنوك بالمملكة؛ إذ أنه يقدم خدمات التمويل والقروض للأسر المحتاجة، فهو يقدم قروض لبناء المساكن، وقرض الزواج، فضلًا عن القروض الحسنة بدون فوائد للمواطنين الأصليين، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن أقساط بنك التسليف 1442:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعية.

الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.

القيام بتسجيل اسم المستخدم ورقم الحساب ورقم الهوية الوطنية.

النقر على أيقونة تأكيد.

النقر على التبويب الخاص بخدمة القروض، واختيار القرض المراد الاستفسار عن أقساطه.

الانتقال إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من الأقساط المستحقة والمطلوب تسديده.

شروط قروض بنك التسليف 1442

لكي يتمكن المواطنين من الاستفادة من القروض التي يقدمها بنك التسليف، لابد من استيفاء الشروط التالية:

ألا يزيد عمر الشخص المقترض عن 55 عام، ولا يقل عن 25 عام.

ألا يقل الدخل الشهري للمواطن المقترض عن 2000 شهريًا.

أن يكون حاملًا للجنسية السعودية، وأن يكون من أصل سعودي.

أن يقوم بتقديم كافة الأوراق المتعلقة بالنشاط التجاري في حالة الاقتراض للتمويل التجاري.

أن يكون المقترض متفرغ للنشاط التجاري.

ألا يكون لديه أقساط قروض سابقة.

أن تتوافر في المقترض الشروط المرتبطة بنوع القرض.

أن يكون منتظم في تسديد أقساط القروض.

أن يقوم بتقديم الضمانات اللازمة وفقًا لما جاء في اللائحة المنظمة.

أن يكون الزواج لأول مرة في حالة التقديم على قرض الزواج، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته.

الضمانات المطلوبة للاقتراض من بنك التسليف 1442

هناك مجموعة من الضمانات التي يتوجب على المواطن المقترض تقديمها:

تقديم عقار لا تقل قيمته عن قيمة القرض.

كفالة من أحد موظفي الحكومة بحيث يكون القسط ثلث الراتب.

كفالة من جهة العمل بما يتفق مع ضوابط البنك.

ضمانات أخرى يطلبها البنك.

رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التسليف السعودي للمواطنين رقم خدمة العملاء “920008002” للتواصل مع فريق الخدمة في حالة الرغبة في الاستفسار عن القروض أو عيرها من الخدمات التمويلية، وكذلك في حالة تقديم الشكاوى والمقترحات، وهذه الخدمة متاحة طوال أيام الأسبوع فيما عدا العطلات الأسبوعية، من الساعة التاسعة في الصباح، وحتى تمام الساعة الخامسة في المساء.