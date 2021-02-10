أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف موعد بداية شهر رجب 2021

الفلكي الشوافي يكشف موعد بداية شهر رجب 2021كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن غرة شهر رجب لعام 2021م - 1442 هجرية.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تؤكد الحسابات الفلكية حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر بعد غروب شمس الخميس 11 فبراير 2021 ويغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على السواحل الغربية لليمن في ذات اليوم ، ليكون يوم الجمعة متمم لشهر جمادى الآخرة.

وأكد الفلكي اليمني أن السبت 13 فبراير، أول أيام شهر رجب 1442 هجرية.

