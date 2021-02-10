189 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
صعدت قوى العدوان من خروقاتها بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 189 خرقاً.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي، وتحليق طائرة حربية في أجواء شارع الخمسين، وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والفازة والتحيتا والجبلية والدريهمي.
وذكر المصدر أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 22 خرقًا بقصف مدفعي و140 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 189 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.