أخبار اليمن : 189 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

189 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةصعدت قوى العدوان من خروقاتها بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 189 خرقاً.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي، وتحليق طائرة حربية في أجواء شارع الخمسين، وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والفازة والتحيتا والجبلية والدريهمي.

وذكر المصدر أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 22 خرقًا بقصف مدفعي و140 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.