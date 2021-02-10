تويتر يعلن حظر ترامب بشكل دائم

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة CNBC، عما إذا كان سيستعيد "ترامب" امتيازاته فى "التغريد" إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، قال سيغال إن "حظر ترامب دائم"، مشيرا إلى أن "سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة".
وبحسب "روسيا اليوم"، اتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة الشهر الماضى بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكى.
وكان موقع تويتر قد أغلق حساب ترامب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف".
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