أبو الغيط يدين التصعيد الحوثى ومهاجمة الأراضى السعودية

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصعيد الحوثى الخطير فى الأيام الأخيرة، وبخاصة استهداف مطار أبها بالطائرات المُسيرة المُفخخة، واصفاً ما تمارسه جماعة الحوثى من استهدافٍ للمدنيين بالعمل الإرهابى الجبان وجريمة الحرب المُشينة، ومُشدداً على حق المملكة فى الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الإرهابية.





ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط، استنكاره للتصعيد الحوثى الممنهج، بهدف إحباط مساعى تحريك العملية السياسية، بما فى ذلك الهجمات التى شنتها ميليشيا الحوثى مؤخراً على مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المُفخخة، وكذا المحاولات المستمرة والفاشلة لاستهداف الأراضى السعودية. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن وقف إطلاق النار يُمثل شرطاً ضرورياً لإطلاق عملية سياسية جدية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مُحملاً جماعة الحوثى المسؤولية الكاملة عن تخريب كافة المحاولات المبذولة، من أجل تهيئة الأجواء لمُحادثات سياسية بناءة تُنهى الصراع الدائر فى اليمن منذ 2015.

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