في 48 ساعة.. نشاط دبلوماسي للسفير الأردني بالقاهرة مع نظرائه العرب..صور

أجرى السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية مع نظرائه العرب والخليجيين داخل مصر.

والتقى العضايلة اليوم، سفير مملكة البحرين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، وتبادل الجانبان وجهات النظر في إطار تنسيق مواقف البلدين الشقيقين حيال التعاون الثنائي والملفات الإقليمية.

وفي نفس اليوم، التقى السفير الأردني لدي القاهرة سفير دولة الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، وأكد الجانبان متانة العلاقات التاريخية والوثيقة، التي أرستها قيادتا البلدين على المستوى الرسمي وبين الشعبين الأردني والكويت، وسبل البناء عليها قدمًا في جميع المجالات.

‏وشهد أمس لقاءات مماثلة مع سفيرا دولتي المغرب والجزائر، والتي أكدت في مجملها على تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف، حيث بحث السفير الأردني في مصر والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية الوزير السابق أمجد العضايلة مع نظيره المغربي أحمد التازي البناء على مسيرة العلاقات والتنسيق بين البلدين، وأكد السفيران إدامة التواصل والتشاور بما يعزز العمل الثنائي والجماعي العربي.

وفي سياق مماثل، بحث العضايلة، مع نظيره الجزائري محند صالح العجوزي، العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الأردن والجزائر، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون وما يخدم قضايا بلدينا الشقيقين ومسيرة العمل العربي المشترك