أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد » خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 9739 حالة تتلقى العلاج، و108 في العناية المركزة.
كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة بعد إصابتها بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية .
وحذرت الصحة الكويتية من زيادة منحى الإصابات بالفيروس والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، داعية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء.
وشددت الوزارة الكويتية علي ضرورة تأجيل الأفراح والمناسبات الاجتماعية لاحتواء الوباء، والحفاظ على كبار السن ذوي الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة، ومضاعفة الحرص والالتزام بالاشتراطات الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت وتحذير شديد اللهجة للجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.