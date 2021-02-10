ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت وتحذير شديد اللهجة للجميع

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد » خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 9739 حالة تتلقى العلاج، و108 في العناية المركزة.

كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة بعد إصابتها بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية .

وحذرت الصحة الكويتية من زيادة منحى الإصابات بالفيروس والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، داعية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء.

وشددت الوزارة الكويتية علي ضرورة تأجيل الأفراح والمناسبات الاجتماعية لاحتواء الوباء، والحفاظ على كبار السن ذوي الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة، ومضاعفة الحرص والالتزام بالاشتراطات الصحية.