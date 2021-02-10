انطلاق الجلسة الثانية من محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. إليك التفاصيل

انطلقت منذ قليل الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن مديري المحاكمة يتطلعون لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن ترامب كان مسؤولًا عن أعمال الشغب الدموية التي وقعت في مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.

وتستغرق جلسة اليوم 8 ساعات، حيث من المتوقع أن يتم عرض لقطات لم يسبق عرضها من قبل لأحداث مبنى الكونجرس لإظهار مدى العنف والتهديد الذي تعرض له المبنى خلال أعمال الشغب.

ويواجه ترامب اتهامات من قبل الديمقراطيين بالتحريض على العصيان والتحريض على أعمال العنف التي استهدفت الكونجرس، حيث يسعى الحزب الديمقراطي لحرمان ترامب من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أفادت بأن ترامب كان غير راض عن أداء محاميه بروس كاستور خلال الجلسة الأولى من محاكمة العزل الثانية في مجلس الشيوخ.

وقالت الشبكة الأمريكية نقلا عن مصدرين إن ترامب كاد أن يصرخ بينما كان يتحدث كاستور في جلسة المساءلة بمجلس الشيوخ، حيث كان من المفترض أن يتكلم محامي ترامب عن دستورية المحاكمة لرئيس لم يعد في منصبه.

وقدم كاستور، الذي يمثل ترامب جنبًا إلى جنب مع المحامي ديفيد شوين ، حججا ضعيفة خلال اليوم الأول من جلسات محاكمة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ، بل أشاد كاستور بالأداء المتميز لمديري جلسة المساءلة.

وأمضى محامي ترامب وقتا طويلا في مدح أعضاء مجلس الشيوخ خاصة النواب عن ولاية بنسلفانيا، بينما كان عليه أن يجادل بشأن قانونية المحاكمة.