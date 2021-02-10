الخارجية الأمريكية: ندعم السعودية حليفنا ضد الحوثيين

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الوقوف إلى جانب السعودية باعتبارها حليف، وذلك عقب الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريح نقلته قناة العربية السعودية إن الحوثيين مسئولين عن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية بدعم من إيران.

وأشارت إلى أنه يتم العمل مع السعودية من أجل وقف هجمات الحوثيين، مضيفة أنها تمتلك خيارات للتعامل مع الحوثيين من بينها العقوبات.

وتابعت: "سنواصل الضغط على الحوثيين وإيران التي تقدم الدعم لهم".

في سياق متصل كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها السعودي، نسخة من الطائرة المسيرة الإيرانية أبابيل تي.

من جانبها، أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

بدوره، قال وزير إعلام اليمن:إن محاولة استهداف الحوثي لمطار أبها الدولي عمل إرهابي جبان.