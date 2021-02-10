قطر تجيز الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لكورونا

أصدرت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، قرارًا عاجلًا للسماح بالاستخدام الطارئ للقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصحة القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح كورونا المنتج من قبل شركة موديرنا الأمريكية، وهو ثاني لقاح يُصرّح باستخدامه من قبل وزارة الصحة القطرية.

وأشارت الصحة القطرية إلى أنه قد تم اعتماد اللقاح بعد قيام إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في قطر بإجراء دراسة ومراجعة دقيقة ومكثفة للقاح وتقييم نتائج الدراسات السريرية التي أجريت على عشرات الآلاف من المتطوعين.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بدولة قطر أكثر من 155 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 253 حالة وفاة.