أصدرت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، قرارًا عاجلًا للسماح بالاستخدام الطارئ للقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الصحة القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح كورونا المنتج من قبل شركة موديرنا الأمريكية، وهو ثاني لقاح يُصرّح باستخدامه من قبل وزارة الصحة القطرية.
وأشارت الصحة القطرية إلى أنه قد تم اعتماد اللقاح بعد قيام إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في قطر بإجراء دراسة ومراجعة دقيقة ومكثفة للقاح وتقييم نتائج الدراسات السريرية التي أجريت على عشرات الآلاف من المتطوعين.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بدولة قطر أكثر من 155 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 253 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر تجيز الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا المضاد لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.