نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بكاء السيناتور جيمي راسكين رئيس فريق الإدعاء خلال محاكمة ترامب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت قناة الغد لقطات ترصد لحظة بكاء النائب الأمريكي جيمي راسكين، أثناء عرض قضية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب وتحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الماضي لعدم الاعتراف بنتائج فوز جو بايدن.

وقال راسكين: "لا يمكن أن يكون هذا هو مستقبل أمريكا، لا يمكن أن يكون لدينا رؤساء يحرضون على العنف ضد الحكومة والمؤسسات لأنهم يرفضون إرادة الشعب".

وكان ترامب قد حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس، في يناير لعدم التصديق على نتائج الانتخابات التي أفرزت فوز الديمقراطي جو بايدن.

من جانبه، أقر مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء في ختام عملية تصويت دستورية محاكمة ترامب، والمتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس حينذاك.

جدير بالذكر أن بايدن بدأ مهام عمله رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير المنصرم.