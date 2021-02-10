نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العطلات الرسمية في الكويت 2021 وموعد إجازة اليوم الوطني الكويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة العطلات الرسمية في الكويت 2021 والتي يهتم بها ويبحث عنها على الدوام كافة مواطني الكويت في بداية كل عام ،حيث كانت العادة الخروج للمتنزهات والأماكن العامة لحضور الاحتفالات المختلفة بمناسبة الأعياد الوطنية والإجازات المختلفة وخاصة أحتفالات اليوم الوطني الكويتي التي دائما ما كانت مملوءة بالكثير من البهجة والتفاؤل والعروض المختلفة إحياءا لتاريخ الكويت المجيد ، مع دخول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع التجمعات والاختلاطات خوفا من زيادة العدوى وانتشاراها على الرغم من تجربة العديد من اللقاحات المختلفة الآن في كافة أرجاء العالم إلا أن كافة اللقاحات لم تثبت فاعليتها مائة بالمائة بالإضافة إلى وجود بعض الحالات للفيروس المتحور من الكورونا في المملكة العربية السعودية مما زاد حالة القلق في العديد من الدول العربية، لذا ينتظر الكثيرون من مواطني الكويت بشدة معرفة هل ستكون هناك احتفالات هذا العام أم ستكون إجازة رسمية فقط.

العطلات الرسمية في الكويت 2021

العديد من الإجازات الرسمية بالكويت 2021 هذا العام والتي هي عادة ونظام كل عام فبداية العام يكون إجازة رسمية احتفالا بالعام الميلادي الجديد، ثم يأتي بعد ذلك في شهر فبراير ثاني شهور العام والذي يكون به أهم الاحتفالات الوطنية بدولة الكويت العربية حيث في اليوم الخامس والعشرون من فبراير يأتي الاحتفال باليوم الوطني الكويتي وفي يوم السادس والعشرون من فبراير يأتي الاحتفال بيوم التحرير، بالطبع هناك الإجازات الرسمية الأخري التي يحتفل بها الوطن العربي والعالم الإسلامي بأكمله منها أجازة عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية وأجازه المولد النبوي الشريف.

أجازة العيد الوطني الكويتي 2021

تأتي أجازة العيد الوطني الكويتي 2021 في يوم الخامس والعشرون من فبراير كعادة كل عام وهو يوم الخميس 25/2/2021 والمفترض أن يكون يوم 26/2/2021 أجازة رسمية بمناسبة عيد التحرير الوطني وهو يأتي هذا العام بيوم الجمعة ولم تعلن دولة الكويت عن إجازة بديلة له لذا إلى الآن الخميس والجمعة سيكونان العطلتان الرسميتان بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، هذا ولم يتم الإعلان إلى الآن عن أي حفلات سيتم إقامتها بتلك الأيام ولكن من المؤكد أن تقوم قوات الجيش بعمل العروض المميزة الخاصة بها في ذلك اليوم وتمتد الاحتفالات العسكرية تلك إلى دول الخليج أيضا.