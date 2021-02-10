شروط الاستفادة من التأهيل الشامل 1442 وخطوات التسجيل به

التأهيل الشامل 1442 هو إحدى الخدمات التمويلية التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تمكن ذوي الإعاقة من صرف إعانات شهرية تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفرصة أمام المواطنين المستحقين لها بالتسجيل في التأهيل الشامل، والحصول على تأشيرة عمل محلية، ولكن بعد استيفاء مجموعة من الشروط.

شروط الاستفادة من التأهيل الشامل 1442

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي تؤهل ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من إعانة التأهيل الشامل، أبرزها:

ألا يزيد عمر المتقدم للاستفادة من خدمة التأهيل عن 45 عام عند حدوث الإعاقة.

أن يتم تسجيل المتقدم وتقييم إعاقته من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أن يكون قد تم بالفعل تصنيف إعاقة المتقدم من قبل برنامج الإعانة المالية.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة.

ألا يزيد الدخل الشهري للمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة عن 4000 ريال سعودي.

ألا تزيد مدة إقامة المواطن المستفيد في المرافق الصحية والتأهيلية الحكومية والخاصة على نفقة الدولة عن ستة أشهر في العام الواحد.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442

بعد استيفاء شروط استحقاق الإعانة الشهرية من برنامج التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، يستطيع المواطن التقديم والتسجيل في البرنامج، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على تسجيل الدخول بعد تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلي صفحة الخدمات الإلكترونية، ومنها النقر على خيار الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

القيام بتسجيل بيانات المواطن المتقدم المتعلقة بالدخل الشهري.

النقر على أيقونة التالي وتسجيل رقم الحساب البنكي.

النقر على الإقرار الخاص بصحة البيانات الواردة.

النقر على أيقونة تقديم الطلب.

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل الإلكترونية، سوف يستلم المتقدم رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل، لذا يتوجب عليه تقديم الوثائق والتقارير الصحية التي تثبت الحالة الصحية، والتي يحصل عليها من المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

بالإضافة إلى إعانة التأهيل فقد أقرت وزارة العمل العديد من الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي لا تقل أهمية عن الأسوياء، ومنها:

حق التعليم بالقدر الذي يتناسب مع الإعاقة والحالة الصحية.

حق الحصول على سيارة خاصة بما يتناسب مع نوع الإعاقة.

حق الرعاية الصحية والطبية التي تناسب احتياجاته.

حق العمل وشغل المناصب بما يتناسب مع كفاءته وإعاقته.

حق العيشة الكريمة من خلال تخصيص إعانة شهرية ومنحة تناسب احتياجاتهم.