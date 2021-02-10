كم سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 الجديدة بعد مؤتمر شركة ارامكو لتطبيق بعد ساعات

كم سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 نستعرض مع حضراتكم الان وذلك مع الارتفاعات الملحوظة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعية و مؤشرات بحث جوجل حول اسعار البنزين الجديدة التي سيبدأ أعمال تطبيقها الرسمي بدْء من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً الاربعاء 11 فبراير 2021، حيث ستبدأ بعد لحظات من الآن على مراجعة حالات الطلب والعرض الخاصة بالبنزين شركة أرامكو العالمية، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم بالتفصيل المفصل كافة الاسعار الخاصة بالبنزين حتى يتم اعلانها

كم سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021

ستبدأ شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن سعر البنزين الخاص بشهر فبراير فى مساء هذا اليوم الموافق ميلادياً العاشر من فبراير 2021، حيث كما جرت العادة يتم تطبيق مراجعة شهرية على كافة مشتقات أسعار المواد البترولية والتي عادة ما تكون معرضة تارة من الارتفاع وتارة من الانخفاض، حسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تلقي عليها نظرة شركة أرامكو والتي تقدم كافة انواع البنزين والوقود والطاقة التي يحتاج إليها كافة المركبات السعودية، حيث يتم تقديم غاز البترول والديزل والكيروسين، عليه يهتم سواء الوافد والمقيم بمتابعة أسعار المواد البترولية وتغيراتها، عليه اصبح التعرف على كم سعر البنزين فى السعودية من ضمن أكثر الأمور الرائجة على مستوى جميع مواقع التواصل الاجتماعية، عليها نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية الاسعار المعروضة حالياً بالأسواق.

سعر البنزين فى السعودية الآن

تم الاعلان عن أسعار البنزين لشهر يناير فى مساء يوم العاشر من شهر كانون الثاني على ان تاتي أسعار المواد البترولية الحالية على النحو التالي:-

سعر بنزين 91:-1.62 ريال سعودي

سعر بنزين 95:- 1.75 ريال سعودي

سعر الديزل:- 0.52 ريال سعودي

سعر لتر المسال:- 0.75 ريال سعودي

لتر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي