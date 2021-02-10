مشروع كورال بلوم.. الرؤية التصميمية لمشروع البحر الأحمر

كورال بلوم، حيث أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد ملك المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الإدارة الخاص بشركة البحر الأحمر للتطويرات، حيث يعد كورال بلوم هو احدي التصميمات المتعلقة برؤية الجزيرة الرئيسية الخاص بمشروع البحر الأحمر، وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير التي تعد احدي الشركات الحديثة المتعلقة بمشاريع السياحة وفق تطورات العالم الحديث، وهي التصاميم التي قد تم تصميمها بواسطة الشركة البريطانية فوستر والمتماشية مع البيئة الطبيعية للجزيرة الأم، وقد أكد الممثل التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو، أن تصاميم “كورال بلوم سوف تبهر جميع الزائرين عند الوصول أول مرة للزيارة بمشروع البحر الأحمر، فسوف يتم توفير تجربة متمثلة في الرفاهية والمليئة بأروع المغامرات، وسوف نوضح لكم تفاصيل كورال بلوم الذي اطلقه ولي العهد السعودي.

جزيرة شُريرة والتصاميم المتعلقة به

جزيرة شُريرة لها تصاميم خاصة تعتمد علي الاختلاف البيولوجي، فقد تم إعداد برنامج خاص من أجل المحافظة على أشجار المانغروف وكذلك المحافظة علي الموائل الأخرى، ويعد هذا البرنامج من أهم التصاميم التي سوف تعمل علي معالجة الانجراف والتعرية وسوف تشكل خط دفاع رئيسي لها، كما سيتم تأهيل وتطوير موائل جديدة عبر حدائق متناسقة من أجل تعزيز الحالة الأساسية والطبيعية للجزيرة.

ومن ضمن التصميمات التي وهي المنتجعات والفنادق، فقد تخطيط الإعداد لأكثر من 11 فندق ومنتجع سوف يتم إنشاؤها في الجزيرة، وسوف تكون فنادق وفلل جزيرة شُريرة يتم تكوينها من طابق واحد بإضافته الي الكثبان الرملية، ويتم تحضيرها من أجل رغبات المسافرين من خلال مساحات واسعة وكبيرة، وسوف يتم إعداد هذه الفنادق كي تتماشي مع الكثبان الرملية التي تحيط بها مما يزيد من جمال الجزيرة لكافة الزائرين، مع منح الضيوف إحساس رائع يتميز بالغموض حول التصميمات التي تم إعدادها وطريقة عرضها التي لا يتخيلها فرد.

جزيرة الدولفين الجديدة

تم الإعداد لإنشاء شواطئ جديدة علي ما يسمي بجزيرة الدولفين، كما سيتم إعداد بحيرة جديدة، وتعمل هذه التحضيرات علي تعزيز ورفع مستوى الأرض الخاص بالجزيرة، مما يحمي من خطر الارتفاع الخاص بمستوى سطح البحر، ومنع الحاق الأذي بجميع الموائل وكافة الشؤاطي الطبيعية الموجودة بالمكان.

مواد البناء الخاصة بتصميمات كورال بلوم

سوف يتم إنشاء كافة المنتجعات من خلال مواد بناء تتميز بالخفة بالاندماج مع كتلة حرارية منخفضة ويتم صنعها بخارج الموقع، مما يعمل علي تحسين استهلاك مواد الطاقة وتناسبها مع البيئة المحيطة أيضاً، وقد أكد مدير شركة “فوستر أن الروية الخاصة بكورال بلوم لها سحر طبيعي خارق، فتصميم الفنادق يظهر للزائرين علي أنها أخشاب طافية قد تم جرفها من خلال الأمواج واستقرارها بالشوطي وسط الكثبان الرملية المحيطة بها أيضاً.