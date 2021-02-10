“الوزراء” ينفي تأجيل الدراسة في مصر في المدارس والجامعات – الترم الثاني

تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات في مصر، تلك الكلمات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تضمنت قرارا منسوبا لمجلس الوزراء المصري يزعم نية الحكومة المصرية لتأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني على مستوي الجمهورية المصرية.

حقيقة تأجيل الدراسية في مصر

نفى مجلس الوزراء المصري تلك الشائعة تماما، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع فيسبوك، وتضمن المنشور نفي ما تضمنت ما قالته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بقرار التأجيل المزعوم، موضحا أن تلك الأخبار كاذبة وليست حقيقة وأن هذا المنشور المنسوب لمجلس الوزراء المصري هو منشور مزيف وغير حقيقي وغير تابع لمجلس الوزراء نهائي.

وأوضحت صفحة مجلس الوزراء المصري، أن كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم الدراسة في المدارس والجامعات المصرية، سيتم الإعلان عنها خلال أيام بعد مناقشة ملف الدراسة للفصل الثاني الدراسي في المدارس والجامعات، في اجتماع اللجنة العليا لإزمة فيروس كورونا.

وناشد مجلس الوزراء المصري، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”، المواطنين والطلاب واسرهم بعدم الأنصياع وراء تلك الشائعات، بالإضافة لإتخاذ المجلس كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر تلك الشائعة حول تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، بالإضافة لمطالبة منصات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار، خاصة فيما يتعلق بقرار تأجيل الدراسة في مصر أو عدم التأجيل لأن ذلك يثير البلبلة إذ لم تكن المعلومة من مصدرها الرسمي.

وبعد النفي الرسمي من قبل مجلس الوزراء المصري، فإن تأجيل الدراسية من عدمه، سيتم الإعلان عنه من قبل الجهات الحكومة الرسمية، ويجب علي أولياء الأمور والطلاب عدم الأنصياع خلف أي اخبار غير مدعومة من مصادر رسمية ودقيقة.

وفي نفس السياق، نفى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين، تلك الشائعة المتعلقة بعدم استكمال الدراسة في المدارس والجامعات في النصف الدراسي الثاني، خاصة مع استمرار الإصابة بفيروس كورونا.