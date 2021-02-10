جود الإسكان تدعم الأسر الأشد حاجة وتقديم الأهداف الإستراتيجية من جود الإسكان

زادت محركات جوجل في الفترة الحالية عن جود الإسكان بشأن إتاحة المنصة الاستقبال، لكي يتم تقديم تأمين السكن للتملك أو دعم الإيجار للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية من خلال التسجيل المباشر، ولذلك تم الإعلان على أن تعرف على قائمة الجمعيات الشريكة والمعتمدة، حيث أن من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم جود الإسكان تدعم الأسر الأشد حاجة بالسعودية، حيث أن بين إنفوجرافيك طريقة لكي يتم الاستفادة من خلال جود الإسكان، والأهداف الإستراتيجية من جود الإسكان.

جود الإسكان تدعم الأسر الأشد حاجة :

حيث أن تم الإعلان على إن الحالات المستحقة للدعم هي الأسر المستحقة والأشد حاجة بالسعودية ، ومن الجدير بالذكر أن التي تدرج في المنصة بناء على ما يصل إليها من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة، حيث أن قد تكون المعتمدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن سوف يتم استكمال عمليات التحقق والتدقيق والمراجعة وفق الأنظمة والمعايير التي يتم تحديدها، وهذا باكتمال مع الجهات ذات الاختصاص.

من الجدير بالذكر أن جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، التي تهدف إلى إشراك المجتمع السعودي، حيث أن تقدم العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية، لكي يتم تحقق الشفافية، والدقة والاحترافية لكي يتم تقديم المساهمة الخيرية للمواطنين.

تحقيق المساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لتوفير حياة صحية وعامرة للمواطنين. زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع السعودي. تقوم برفع مستوى الموثوقية لكي تقدم طلب مساعدات في طلب الإسكان. تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لكي يتم تحقيق الأولوية الوطنية. جود الإسكان تتكامل مع الجهات الخيرية للمواطنين.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع لمعرفة الجمعيات الشريكة. يجب التواصل مع الجمعية الشريكة القريبة منك. تقوم الجميعة بدراسة حالة الاستحقاق وهذا بناءاً على وجود معايير عبر البحث الاجتماعي. يجب التحقق عبر التكامل التقني وهذا عدد من القطاعات الحكومية. الترشيح ورفع الحالة بالمنصة وهذا يتم بعد التدقيق من خلال فريق جود.

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الأهداف الإستراتيجية من جود الإسكان :كيفية الإستفادة من خدمات جود الإسكان :