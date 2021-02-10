فتح تحقيق جنائى مع ترامب فى ولاية جورجيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بحسب "روسيا اليوم"، أن المدعية الجديدة لدائرة فولتون المنتخبة مؤخرا والتى تنتمى إلى الحزب الديمقراطى، فانى ويليس، وجهت رسالة إلى مسؤولين متعددين فى سلطات جورجيا، بينهم سكرتير الولاية، براد رافينسبرغر، حيث أبلغتهم بفتح تحقيق مع ترامب على خلفية محاولته إلغاء نتائج التصويت المحلى خلال انتخابات الرئاسة.

وطلبت ويليس من سلطات الولاية، حسب مسؤول مطلع على فحوى الرسالة، الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة باتصال بين ترامب ورافنيسبرغر حول نتائج الانتخابات، وذلك فى إطار "تحقيق جنائى" مع الرئيس السابق.

وأصبحت جورجيا بالتالى ولاية أمريكية ثانية بعد نيويورك تفتح تحقيق جنائيا مع ترامب، ومن المتوقع أن تبدى السلطات القضائية فى فولتون موقفا صارما تجاه الرئيس السابق من الحزب الجمهورى حيث أيدت هذه الدائرة بشكل واضح خلال الانتخابات منافسه الديمقراطى، جو بايدن، الذى فاز فى السباق.

وسبق أن أعلن مكتب سكرتير جورجيا عن فتح تحقيق إدارى رسمى فى محاولات ترامب التأثير على نتائج الانتخابات فى الولاية.

وتلقى مكتب رافينسبرغر دعوات متكررة لفتح مثل هذا التحقيق بعد الكشف عن ضغوط مارسها عليه ترامب خلال اتصال هاتفى أجرى بينهما يوم 2 يناير ونشرت تسجيله صحيفة "واشنطن بوست".

وكشف هذا التسجيل أن "ترامب" طالب رافينسبرغر بإلغاء نتائج الاقتراع فى جورجيا، التى كانت تعتبر من الولايات المتأرجحة فى هذا السباق الانتخابى، بناء على ادعاءات حول تزوير انتخابى واسع، كما حث الرئيس السابق سكرتير الولاية على "إيجاد" أصوات كافية لضمان فوزه.

وتكبد ترامب، حسب النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المعلنة يوم 14 ديسمبر، بعد أكثر من شهر من يوم التصويت الذى جرى فى 3 نوفمبر، خسارة واضحة أمام بايدن، الذى حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 232 لدى الرئيس السابق.

ويأتى هذا التطور تزامنا مع محاكمة ترامب فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى إطار عملية عزله يتهم ضمنها بالتحريض على التمرد فى ظل أحداث اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير.