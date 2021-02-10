الحكومة السودانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

وأكد رئيس مجلس السيادة فى كلمة له عقب تأدية الوزراء اليمين الدستورية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن قطار الثورة السودانية مستمر ولن يتوقف وأن التغيير محروس بإرادة الشعب السودانى.
ودعا إلى العمل بروح الفريق فى كل أجهزة الدولة التى تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعى لضمان السير فى خط الانتقال الديمقراطى والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد.
وشدد على أهمية الجلوس إلى المواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها، مؤكدا أنهم سيجدون كل الدعم من مختلف أجهزة الحكم وقطاعات الشعب المختلفة.
وقال فى هذا الشأن: الشعب يريد أن يرى أننا نخدمه لأننا أتينا برغبته فى التغيير ولم نأت بانتخابات أو بانقلاب، ويجب أن لا نخذله فى تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأحسن، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة بذلت كل الجهد لكن هناك الكثير من المعضلات والتحديات.
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