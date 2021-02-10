حمدوك عن الحكومة الجديدة: أعرض تحالف سياسى له القدرة على إنقاذ السودان

جدة - نرمين السيد - وقال، بحسب "وكالة الأنباء السودانية"، إن الوزارة الثانية من عمر الثورة تأتى فى ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات كثيرة اقتصادية وأمنية، ولكن لدينا إمكانية للاتفاق على برنامج يركز على معالجة القضايا الأساسية فى البلاد.

واعتبر دكتور حمدوك الحكومة الجديدة، أعرض تحالف سياسى له القدرة على إنقاذ السودان، ووضع اللبنات الأساسية لتجنب البلاد شرور الانهيار.