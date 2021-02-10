تزامنا مع محاكمته.. قرار عاجل من ولاية جورجيا بفتح تحقيق جنائي ضد ترامب

فتح المدعي العام في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية فاني ويليس، اليوم الأربعاء، تحقيقًا جنائيًا ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاولته التأثير على الانتخابات العامة في ولاية جورجيا لعام 2020.
وطالب خطاب موجه إلى العديد من مسؤولي الانتخابات بالولاية، ومن بينهم وزير الخارجية براد رافنسبيرجر، بأن يتم حفظ الوثائق المتعلقة بمكالمة ترامب الهاتفية الشهر الماضي، والتي طالب فيها رافنسبيرجر إلى البحث عن أصوات تنقذه من الخسارة في الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وقال المدعي العام ويليس إن "التحقيق يشمل انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات في ولاية جورجيا، الذي يحظر التماس تزوير الانتخابات، والإدلاء ببيانات كاذبة إلى هيئات حكومية ومحلية، والتآمر، والابتزاز، والتورط في أي أعمال عن تهدد الانتخابات".
وذكر مصدر مطلع لـ "سي.إن.إن" أن التحقيق يتعلق بمكالمة ترامب الهاتفية التي طالب فيها بإيجاد أصوات في الولاية تساعده على الفوز على بايدن.
يذكر أن ترامب يواجه محاكمة عزل للمرة الثانية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لاتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكونجرس وإثارة الفوضى، وهو ما يفتح الطرق أمام الحزب الديمقراطي، لحرمانه من الترشح للانتخابات الأمريكية عام 2024.
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