البيت الأبيض:الحوثيون يهدفون لإطالة حرب اليمن باستهداف السعودية

أعرب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن إدانته لهجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبها بالمملكة العربية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الهجوم محاولة لإحباط جهود إحلال السلام ويهدف لإطالة معاناة اليمنيين.

وأضافت: "الحوثيون يطيلون عمر الحرب بالهجوم على السعودية واستهداف المدنيين".

وأكدت بساكي أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستواصل جهودها الدبلوماسية من خلال الضغط على ميليشيات الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن.

قالت بساكي ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتخذ خطوات صغيرة للعودة إلى الاتفاق النووي، إن إيران عليها الالتزام بالاتفاق النووي بشكل كامل، وحينها ستقوم الولايات المتحدة بالشيء نفسه.

وأضافت: "سنستغل الاتفاق النووي كمنصة للوصول إلى اتفاق أطول وأقوى يستهدف الأطراف الأخرى القلقة بشأن البرنامج النووي الإيراني".