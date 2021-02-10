خارجية مجلس النواب البحريني: جريمة الحوثي ضد مطار أبها انتهاك صارخ للقانون الدولي

دانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين من دون طيار (مفخختين) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها مطار أبها الدولي.

وأكدت اللجنة برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، أن جريمة الحوثيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

كما عبرت اللجنة عن دعم بلادها الدائم والمتواصل للمملكة العربية السعودية ، معربة عن تايدها كافة الاجراءات والخطوات التي تراها لضمان امنها واستقرارها لمواجهة كافة الاعمال الارهابية التي تستهدف ارواح ومصالح كل من يعيش على ارض المملكة الشقيقة ومؤسساتها.

وشددت اللجنة علي ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ القرارات التي تمنع كافة أشكال الإرهاب الحوثية وتمويله ، مثنية علي ما تبذله قوات التحالف الدولي من جهود كبيرة في التصدي للأعمال الارهابية الجبانة.