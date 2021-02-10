أول تعليق من أنور قرقاش بعد خروجه من الحكومة الإماراتية

غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية السابق دكتور أنور قرقاش علي قرار خروجه من الحكومة الإماراتية قائلا : أحمدالله وأشكره على نعمه الوافرة، وعلى فضله وتشريفه لي بفرصة خدمة وطني الإمارات، ومنحي ثقة قيادة وطني العزيز.
وأضاف قرقاش عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا : نكبر بالإمارات وتكبر بعملنا وعطائنا مجتمعين نشأت وتربيت في بيت يؤمن في أنّ خدمة الوطن شرفٌ وواجب، وأحمده سبحانه تعالى على ذلك.
كما تقدّم قرقاش بالشكر لجميع قيادات الإمارات قائلا : اشكر قيادة الإمارات ، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم، ولأخي وصديقي الشيخ عبدالله بن زايد على دعمه وتوجيهه، وكل التقدير لدبلوماسيينا الذين يشرفوننا بعملهم وإخلاصهم.
وختم وزير الجولة للشؤون الخارجية الإماراتية السابق تغريداته قائلا : نبقى للوطن جنودًا نخدمه من كل موقع.
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