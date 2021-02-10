نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جزائري يعثر على والدته بعد 59 عامًا من البحث ليكتشف الحقيقة المؤلمة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصد تقرير تلفزيوني أذاعته قناة "الغد"، تفاصيل واقعة عثور جزائري على والدته بعد 59 عامًا من البحث ليكتشف الحقيقة المؤلمة.

وتناول التقرير، حياة الجزائري، مشيرا إلى أنه عاش بلا أم، فظل يبحث عنها منذ أن كان في الـ14 من عمره دون أن يفقد الأمل يوما واحد.

وقال التقرير: "عبدالرحمن مواطن جزائري يعيش في بروكسل يبلغ من العمر 73 عاما جد لـ10 أحفاد تمكن أخيرا من العثور على والدته واسمها يمنية البالغة من العمر 93 عاما ليجدها في دار المسنين بمدينة ليون الفرنسية وحالتها الصحية سيئة بعد أن تعرضت لجلطة دماغية".

كما أوضح التقرير، أن الجد عبدالرحمن اكتشف الحقيقة التي دفعت والدته لتركه وهو ابن شهرين حيث هربت من زوجها الذي كان يضربها فذهب للعمل لدى عائلة فرنسية تقيم في الجزائر وبعدها سافرت إلى فرنسا لتختفي من حياة زوجها وابنه.. وعاد عبدالرحمن إليها بعد 59 عاما.