انت الان تتابع تفاصيل خبر تحرك سعودي رسمي ضد المدونة انجل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الفيديو المنشور في احدي منصات التواصل الاجتماعي والذي أثار غضبا واستنكارا على نطاق واسع في أوساط المجتمع السعودي، وقال المركز إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة لأساءه من قبل شقيقتها الكبرى، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

انجل

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع الفيديو المسجل لفتاة شابة ظهرت لايف عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات instagram وهى تقوم بتقبيل أختها الأصفر، ورغم توسلات الطفلة وصراخها لكي تتوقف عن تقبيلها على فمها وتقيد حركتها إلا أن الشقيقة الكبرى مستمرة ضاحكة، مما استفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات وسرعان ما دشن وسم #المتحرشة _انجل مطالبين بالقبض عليها ومعاقبتها على فعلتها الشنعاء.

وفي السياق ذاته تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغا يفيد بتعرض طفلة صغيرة لتحرش من قبل أختها الكبرى مدعوما بالصوت والصورة وكافة الأدلة الدامغة التي تشير إلى ارتكاب انجل واقعة التحرش.