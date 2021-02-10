مقياس stc أسرع شبكة بالمملكة للتحميل بالجيل الخامس بأكثر من 47 مدينة

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مقياس stc أسرع شبكة بالمملكة ، تم الإعلان عنها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر مقياس مؤشرات متوسط سرعات تحميل شبكات الجيل الخامس، الربعي للشركات المشغلة بالمملكة العربية السعودية، وقد سجلت stc خلال الربع الأخير من عام 2020م، أعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت، وأصبحت في الصدارة لخدمة تحميل الجيل الخامس، حيث تصل السرعة بها إلى 342.35 ميجابت في الثانية، تقوم بخدمة أكثر من 47 مدينة حول المملكة، وقد أعلنت شبكة الجيل الخامس stc سعيها لزيادة تعزيز ريادتها، وفق خطة تطوير تسير عليها لتقوم بتغطية كافة خطوط الجوال الموثوقة، ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، تتوافق مع رؤية المملكة 2030م، والتي تمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.مقياس stc أسرع شبكة بالمملكة
وقد أعلنت شركة stc عن قيامها بتوسيع شبكة الجيل الخامس بالمملكة العربية السعودية، لكي تشمل خدمتها أكثر من 71 مدينة في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، وستواصل شركة ريادتها التنافسية في السوق، بمجال تكنولوجيا الحديثة والمتطورة، بجانب سعيها الدائم إلى تطوير شبكة الجيل الرابع المتقدم، حيث تعمل شركة stc على معرفة رأي العملاء بشكل مستمر، وتعزيز تجربتهم، لتقديم أفضل خدمة متطورة لهم، إضافة للعمل على تطوير بنية تحتية موثوقة ومتقدمة، تخدم كافة مختلف القطاعات والصناعات، ويعد ذلك وفق استراتيجية ( تجرأ ) التي تتبناها الشركة، وتعمل بها على أربعة محاور استراتيجية، لتمكنها من رفع كفاءاتها ، وتحسين جودة الخدمة بها، بما يتوافق مع رؤية المملكة2030م، والجدير بالذكر أن هذا الإعلان تزامن مع تصدر تريند كلوب هاوس تطبيق تواصل صوتي مباشر بالمملكة، والذي يستخدم عبر شبكات الهاتف الجوال.استراتيجية الشركة تجرأ المتوائمة مع رؤية المملكة2030 م
وكما ذكرنا في السابق أن استرتيجية شركة stc تجرأ تسير على أربعة محاور أساسية، فكل حرف فيها يتبنى مشروع، يعمل عليه نذكرها ترتيبًا بالنقاط التالية:
- ت، تعني توسع في الحجم والنطاق، أي التوسع في محاور النمو المختارة من الخدمات الرقمية والأساسية.
- ج، تعني جدد التجربة، أي تشويق العملاء بتجربة سلسة، ذات طابع شخصي، آمنة، وأن نكون الشريك الموثوق للأعمال في المنطقة.
- ر، تعني رقمن stc، أي عن طريق غرس الفكر الرقمي وتنمية القدرات الرقمية والتحليلية، إضافة إلى شركة تقنية مرنة تتبنى طرق ومنهجيات جديدة للعمل.
- أ، تعني أسرع في الأداء، من خلال زيادة عوائد المساهمين عن طريق رفع كفاءة التكاليف وتحقيق الدخل من الأصول، إضافة إلى ربط أسواقنا من خلال تقنيات الجيل القادم الرائدة والعروض الرقمية، وأيضًا أن نكون قدوة للاستدامة وحوكمة الشركات، وأيضًا قيادة التغيير الثقافي على مستوى الشركة، و أن نكون الاختيار الأول لأفضل المواهب الرقمية.
- والجدير بالذكر أن شركة stc قد فازت بجوائز Ookla Speedtest عن أفضل شبكة جوال بالمملكة العربية السعودية، خلال الربع الثالث والربع الأخير من عام 2020م المنصرم.
- وقد حازت الشركة على المركز الأول من قبل مقياس، المقدم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في متوسط سرعات تحميل الإنترنت خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020م.
- كما تصدرت شركة stc قائمة أبرز الشركات العالمية، وفق تقرير OpenSignal Global Report عن فئة أفضل تجربة محسنة لسرعة التحميل.
الوسوم
مقياس stc أسرع شبكة بالمملكة ، تم الإعلان عنها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر مقياس مؤشرات متوسط سرعات تحميل شبكات الجيل الخامس، الربعي للشركات المشغلة بالمملكة العربية السعودية، وقد سجلت stc خلال الربع الأخير من عام 2020م، أعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت، وأصبحت في الصدارة لخدمة تحميل الجيل الخامس، حيث تصل السرعة بها إلى 342.35 ميجابت في الثانية، تقوم بخدمة أكثر من 47 مدينة حول المملكة، وقد أعلنت شبكة الجيل الخامس stc سعيها لزيادة تعزيز ريادتها، وفق خطة تطوير تسير عليها لتقوم بتغطية كافة خطوط الجوال الموثوقة، ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، تتوافق مع رؤية المملكة 2030م، والتي تمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.مقياس stc أسرع شبكة بالمملكة
وقد أعلنت شركة stc عن قيامها بتوسيع شبكة الجيل الخامس بالمملكة العربية السعودية، لكي تشمل خدمتها أكثر من 71 مدينة في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، وستواصل شركة ريادتها التنافسية في السوق، بمجال تكنولوجيا الحديثة والمتطورة، بجانب سعيها الدائم إلى تطوير شبكة الجيل الرابع المتقدم، حيث تعمل شركة stc على معرفة رأي العملاء بشكل مستمر، وتعزيز تجربتهم، لتقديم أفضل خدمة متطورة لهم، إضافة للعمل على تطوير بنية تحتية موثوقة ومتقدمة، تخدم كافة مختلف القطاعات والصناعات، ويعد ذلك وفق استراتيجية ( تجرأ ) التي تتبناها الشركة، وتعمل بها على أربعة محاور استراتيجية، لتمكنها من رفع كفاءاتها ، وتحسين جودة الخدمة بها، بما يتوافق مع رؤية المملكة2030م، والجدير بالذكر أن هذا الإعلان تزامن مع تصدر تريند كلوب هاوس تطبيق تواصل صوتي مباشر بالمملكة، والذي يستخدم عبر شبكات الهاتف الجوال.استراتيجية الشركة تجرأ المتوائمة مع رؤية المملكة2030 م
وكما ذكرنا في السابق أن استرتيجية شركة stc تجرأ تسير على أربعة محاور أساسية، فكل حرف فيها يتبنى مشروع، يعمل عليه نذكرها ترتيبًا بالنقاط التالية:
- ت، تعني توسع في الحجم والنطاق، أي التوسع في محاور النمو المختارة من الخدمات الرقمية والأساسية.
- ج، تعني جدد التجربة، أي تشويق العملاء بتجربة سلسة، ذات طابع شخصي، آمنة، وأن نكون الشريك الموثوق للأعمال في المنطقة.
- ر، تعني رقمن stc، أي عن طريق غرس الفكر الرقمي وتنمية القدرات الرقمية والتحليلية، إضافة إلى شركة تقنية مرنة تتبنى طرق ومنهجيات جديدة للعمل.
- أ، تعني أسرع في الأداء، من خلال زيادة عوائد المساهمين عن طريق رفع كفاءة التكاليف وتحقيق الدخل من الأصول، إضافة إلى ربط أسواقنا من خلال تقنيات الجيل القادم الرائدة والعروض الرقمية، وأيضًا أن نكون قدوة للاستدامة وحوكمة الشركات، وأيضًا قيادة التغيير الثقافي على مستوى الشركة، و أن نكون الاختيار الأول لأفضل المواهب الرقمية.
- والجدير بالذكر أن شركة stc قد فازت بجوائز Ookla Speedtest عن أفضل شبكة جوال بالمملكة العربية السعودية، خلال الربع الثالث والربع الأخير من عام 2020م المنصرم.
- وقد حازت الشركة على المركز الأول من قبل مقياس، المقدم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في متوسط سرعات تحميل الإنترنت خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020م.
- كما تصدرت شركة stc قائمة أبرز الشركات العالمية، وفق تقرير OpenSignal Global Report عن فئة أفضل تجربة محسنة لسرعة التحميل.
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