تحديثات اسعار البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 على مستوي جميع المدن السعودية بعد اعلان ارامكو عنها

اسعار البنزين فى السعودية لشهر فبراير نستعرضها مع حضراتكم الان وذلك كونها من ضمن الاسعار الغير ثابتة والمعرضة للتعديل شهرياً من قبل أرامكو التي تتولى مهمة الإعلان عن جميع الاسعار التى تتداول فى جميع الاسواق السعودية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية اجدد اسعار البنزين والتي سيتم الإعلان عنها مساء هذا اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021.

اسعار البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021

من المقرر على أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة ارامكو من الوقود والطاقة عقب تطبيق مراجعة للأسعار بجميع انواعه ومراجعة حالات الطلب عليه، من قبل الشركة الام المسؤولة عن توريدة للخارج وعرضه بالاسواق السعودية وهي شركة أرامكو السعودية، عليه يتابع اعداد كبيرة من المواطنين شهرياً مستجدات الأسعار الخاصة للبنزين كونها من الأمور التي تهم المواطنين على معرفة مدى قيمتها فى ظل تأكيدات أعداد كبيرة من خبراء الاقتصاد على ارتفاع اسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية، نتيجة للظروف الحالية التي جاءت على إثر تفشي وباء كوفد 19 فى البلاد وقلة العرض الخاص للبنزين فى الأسواق وارتفاع قيمته عالمياً.

أسعار البنزين فى السعودية الآن

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية على أن تأتي الاسعار الحالية الموجودة بالاسواق حتى الثانية عشر صباحاً حسب توقيت المملكة العربية السعودية على النحو التالي:-

سعر بنزين 91:-1.62 ريال سعودي

سعر بنزين 95:- 1.75 ريال سعودي

سعر الديزل:- 0.52 ريال سعودي

سعر لتر المسال:- 0.75 ريال سعودي

لتر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي

علماً على ان الاسعار الجديدة التي سيتم الإعلان عنها من قبل ارامكو سيبدأ تطبيقها الرسمي حتى العاشر من مارس المقبل، عليه نتابعها مع حضراتكم على رأس الساعة حتى يتم الإعلان عليها.