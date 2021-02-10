موعد مباراة أتحاد جدة والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

بدأ البحث عن موعد مباراة أتحاد جدة والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، “بطولة محمد السادس” من قبل عشاق الناديين في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، والمباراة المرتقبة سوف تنقل بصورة حصرية عبر قناة أبوظبي الرياضية، التي تعد أفضل القنوات الرياضية العربية في الوقت الحالي نظراً لنقلها العديد من البطولات الكبرى في كرة القدم ومختلف الألعاب، وكانت البطولة قد تأجلت مبارياتها أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن أخيراً سيسدل الستار عن البطولة بالمباراة الختامية السبت القادم، على ملعب الأمير عبد الله بالرباط.

موعد مباراة أتحاد جدة والرجاء البيضاوي

تلعب المباراة النهائية يوم السبت القادم الموافق 2021/02/13، في تمام الساعة السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت المغرب، السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة مباراة نهائي البطولة العربية للأندية

تنقل جميع مباريات البطولة العربية للأندية “بطولة محمد السادس” على قنوات أبوظبي الرياضية بصورة حصرية، بعد أن حصلت قناة أبوظبي على حقوق البطولة.

جوائز البطولة العربية للأندية الأبطال

تعد البطولة العربية للأندية من أهم وأكبر البطولات وأكثرها جوائز فبطل البطولة العربية، يحصل على مبلغ 6 مليون دولار وهو رقم ضخم بالمقارنة بالبطولات القارية الكبرى، مثل بطولة دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أسيا، لذا يتنافس على المشاركة في البطولة أقوى الفرق العربية، ويحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، بينما الفرق التي وصلت إلي نصف النهائي تحصل على 500 ألف دولار، والوصول إلي ربع النهائي يحصل على 200 ألف دولار، والوصول إلي الدور أل 16 50 ألف دولار، واللعب في دور أل 32 يحصل الفريق على 20 ألف دولار.

طريق أتحاد جدة والرجاء إلي نهائي البطولة العربية للأندية

صعد فريق الرجاء البيضاوي في الدور نصف النهائي عن طريق الفوز على الإسماعيلي المصري بنتيجة 3 – صفر في المغرب، بعد أن فاز الإسماعيلي في القاهرة بهدف دون رد، بينما فاز فريق أتحاد جدة على مواطنة نادي الشباب بالفوز عليه في الإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل بين الفريقين.