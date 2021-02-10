أسعار البنزين في السعودية من أرامكو لشهر فبراير 2021

أسعار البنزين 2021 الجديدة طبقا للتحديث الجديد الذي تعلن عنه شركة أرامكو في العاشر من كل شهر ميلادي، فدائما ما تقوم شركة aramco بالإعلان عن أسعار الوقود الجديدة في العاشر من كل شهر ميلادي ليتم تطبيقها في الحادي عشر من نفس الشهر، ودائما ما يهتم الكثيرون من مالكي السيارات بمتابعة تحديث أسعار البنزين في السعودية كل شهر للتأكد من الحصول على الوقود بالقيمة المضبوطة من محطات الوقود ودائما ما تتابع وزارة التجارة بالتفتيش على محطات الوقود المختلفة للتأكد من تطبيقها السعر الرسمي للبنزين الصادر من شركة أرامكو بعد آخر تحديث سواء تبع ذلك التحديث الزيادة أو الانخفاض بحسب الأسعار العالمية.

أسعار البنزين في السعودية فبراير 2021

ينتظر الجميع إعلان شركة أرامكو اليوم عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير 2021 والتي من المفترض أن تصدر مساء اليوم الأربعاء العاشر من فبراير ويتم تطبيقها في يوم الخميس 11 فبراير 2021 في كافة محطات الوقود الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة على الدوام بإصدار قائمة بأحدث أسعار الوقود على الصفحة الرسمية الخاصة بها خاصة أسعار الوقود بالتجزئة لأصحاب السيارات والتي يتم تطبيقها في محطات الوقود على الفور فهي الأسعار الرسمية في محطات الوقود، وآخر تحديث لشركة أرامكو الخاص بأحدث أسعار الوقود في يناير 2021 كان كالتالي:

سعر بنزين 91 هو 1.62 ريال سعودي للتر

سعر بنزين 95 هو 1.75 ريال سعودي للتر

سعر الديزل هو 0.52 ريال سعودي للتر

سعر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي للتر

سعر غاز البترول المسال هو 0.75 ريال سعودي للتر

أسعار البنزين ارامكو 10 فبراير

يتوافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥الذي توفره شركة أرامكو، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى، كما تؤكد شركة أرامكو أن كافة منتجات النزين الخاصة بها التي يصدرها في محطات الوقود المختلفة خالية تماما من الرصاص ويتم إجراء العديد من الاختبارات عليها للتأكد من جودتها على الدوام.

هذا ونتابع معكم أحدث أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية والتي تعلنها وتصدرها شركة أرامكو وتتم مراجعة الأسعار في المملكة العربية السعودية بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير، لذا من المتوقع لأسعار الوقود في السعودية لشهر فبراير 2021 أن تظل ثابتة على نفس أسعار وقود شهر يناير 2021 أو يحدث انخفاض طفيف في أسعار الوقود لشهر فبراير خاصة بالنسبة لسعر بنزين 91 الذي يناسب الكثير من السيارات وبنزين 95 والذي هو الاختيار الأمثل للعديد من السيارات الحديثة.