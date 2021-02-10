طريقة التسجيل في منصة جود 1442 وشروطه

التسجيل في منصة جود 1442 وشروطه تعتبر منصة جود واحدة من أبرز المنصات الإلكترونية التي تحقق العدل في توفير الدعم المادي للأسر الأشد حاجة، حيث أن بإطلاق منصة جود يسمح من خلالها بأن يقوم رب الأسرة بدفع الإيجاز الشهري عن طريق التسجيل في المنصة، ويمنح هذا الدعم عن طريق مؤسسة الإسكان التنموية الأهلية تحالفا مع أصحاب الخير، وصار باليسير التسجيل الإلكتروني الذي تهدف له رؤية المملكة 2030 وتنفيذ النظام الرقمي والتعامل عن طريق الأنترنت دون الحاجة لذهاب إلى مكاتب الخدمة وإنهاء الاجراءات.

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة جود. قم بكتابة البيانات المطلوبة كلمة المرور والبريد الإلكتروني وكود التحقق في حال كان المستخدم له حساب مسبق علي النصة. قم بالنقر علي زر حسابي ثم اختيار تسجيل مساهم. علي المستخدم أن يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة كالاسم كاملا ورقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. ادخل كلمة المرور ثم كود التحقق وتأكد منه. أنقر على أيقونة طلب تسجيل. سوف يرسل للمستخدم رسالة بها كود التحقق علي الهاتف المحمول. وأخيرا قم بكتابة رقم المرور وفعل الحساب.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان 1442شروط التسجيل في منصة جود الإسكان 1442

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المستخدم الراغب في التسجيل في منصة جود الإسكان، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المستخدم المتقدم من ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية. أن يكون الحد الأدنى لأفراد الأسرة المتقدمين للحصول على الدعم 5 أفراد لا غير. أن يكون المستخدم من محدودي الدخل ولا يمتلك تجارة أو مشروع يجني منه مكاسب. يلزم أن ألا يكون للمستخدم المتقدم سكن خاص. أن لا يقل عمر المستخدم عن 25 عاماً. أن يكون المتقدم متزوج ولديه أسرة.

الأسرة غير القادرة على سداد أجرة السكن لسبب ما ( كوفاة الأب أو مرضه أو سجنه أو ضعف قدرته المادية )، مع تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ويتم تسجيل المستفيدين من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة لمنصة جود. الأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل، وذلك من خلال زيارة الباحث الاجتماعي لدراسة الحالة وبعد ذلك يتم رفع الاحتياج عبر منصة جود.

الفئات المستحقة لدعم منصة جود الإسكان