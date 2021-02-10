أخبار اليمن : البرلمان الأوروبي يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن

البرلمان الأوروبي يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من اليمندعا مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من اليمن، وفقاً لمصادر إعلامية.

وقال مشروع قرار البرلمان الأوروبي: لا حل للأزمة باليمن إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قد قال في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، إن الحرب في اليمن مستمرة منذ نحو 6 سنوات وأسفرت عن تداعيات مدمرة، حيث 24 مليون شخص، ما يمثل 80% من عدد سكان البلاد، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بينما تم تشريد حوالي 4 ملايين بسبب الأعمال القتالية.

وأكد بوريل أن حرب اليمن أصبحت مصدرا لزعزعة الاستقرار في منطقة برمتها، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذا الوضع، متعهدا بأن يواصل الاتحاد الأوروبي العمل عبر "الطريق الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وهو الحل السياسي لتحقيق السلام والاستقرار"، بالتوافق بين كافة الأطراف.. مشيرا إلى أن التكتل يدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، مارتين غريفيث.