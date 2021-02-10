الادعاء الأمريكى بالشيوخ: ترامب كان المحرض الرئيسى على هجوم الكابيتول

جدة - نرمين السيد - قال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سرقت، ثم أصبح محرضا رئيسيا على تمرد خطير طال مبنى الكابيتول.





وقال رئيس فريق الادعاء جيمى راسكين، خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، ستظهر لكم الأدلة أن الرئيس السابق ترامب لم يكن متفرجا بريئا، وإنه تخلى عن دوره كقائد أعلى للجيش وصار محرضا رئيسيا على تمرد خطير.

وأضاف: "وعندما وقعت أعمال العنف، كما كان متوقعا واجتاحت الفوضى هذه الهيئة ومجلس النواب، سنبين لكم أنه تخلى تماما عن واجبه كقائد أعلى للجيش لوقف العنف وحماية الحكومة".

ويأمل الديمقراطيون، فى كسب بعض أصوات الجمهوريين على الأقل فى مجلس الشيوخ من خلال ربط تصريحات ترامب بأحداث العنف فى مبنى الكونجرس، والتى أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، ودفعت المشرعين إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن عندما كانوا يصوتون على اعتماد نتيجة الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة.

ونجح مجلس النواب بالفعل فى توجيه الاتهام إلى ترامب فى 13 يناير الماضى، أى بعد أسبوع واحد من أحداث الكابيتول، لكن إجراءات عزله تتطلب موافقة ثلثى مجلس الشيوخ الذى تسيطر عليه الأغلبية الديمقراطية.

ويقول محامو ترامب، إنه لا ينبغى إجراء المحاكمة على الإطلاق لأن الرئيس السابق أصبح الآن مواطنا عاديا، حيث يجادلون بأنه لم يحرض على العنف عندما طلب من مؤيديه التظاهر اعتراضا على نتيجة الانتخابات الرئاسية.