البرهان لأعضاء الحكومة الجدد: الشعب وضعكم فى الحكم لخدمته

جدة - نرمين السيد - ودعا فى كلمته وزراء الحكومة الانتقالية، عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى اليوم، بالتعهد للعمل بيد واحدة فى كل أجهزة الدولة التى تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعى، لضمان السير فى خط الانتقال الديمقراطى والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد.
وشدد على أهمية الجلوس إلى المواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها، مؤكدا أنهم سيجدون كل الدعم من مختلف أجهزة الحكم وقطاعات الشعب المختلفة.
وهنأ البرهان أعضاء الحكومة الجدد بانضمامهم لخدمة الشعب.
وقال فى هذا الخصوص، بحسب "وكالة الأنباء السودانية": "الشعب يريد أن يرى أننا نخدمه لأننا أتينا برغبته فى التغيير لم نأت بانتخابات أو بإنقلاب ويجب أن لا نخذله فى تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأحسن".
وأشار إلى أن الحكومة السابقة بذلت كل الجهد لكن هناك الكثير من المعضلات والتحديات.
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