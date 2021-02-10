لبنان تتخطي حاجز 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3157 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 328016 إصابة

وبحسب تقرير وزارة الصحة اللبنانية فقد سجلت 66 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 3803 حالة.

كما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2257 حالة شفاء من الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 218588 حالة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أعلنت عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت وزارة الصحة العامة في بيان، إنه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6 و7 و8 فبراير الجاري؛ أظهرت النتائج وجود 30 حالة إيجابي