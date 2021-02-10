أمريكا تلوح بفرض عقوبات إضافية على قادة الحوثيين في اليمن

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية: "مليشيات الحوثي مسؤولة عن قتل مدنيين وخطف مواطنين أمريكيين وسنواصل حملة الضغط عليها".
وأضاف: "الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على قيادات مليشيات الحوثي".
وأكد برايس أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن السعودية بينما نواصل العمل على التوصل إلى حل للأزمة".
وتابع: "قادة الحوثيين سيظلون مصنفين كإرهابيين ولا نعتزم تخفيف الضغط على من يتحملون مسؤولية الهجمات على شركائنا السعوديين".
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