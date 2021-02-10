أمريكا تلوح بفرض عقوبات إضافية على قادة الحوثيين في اليمن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تلجأ لفرض عقوبات إضافية على قادة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية: "مليشيات الحوثي مسؤولة عن قتل مدنيين وخطف مواطنين أمريكيين وسنواصل حملة الضغط عليها".

وأضاف: "الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على قيادات مليشيات الحوثي".