السفارة الأمريكية في السعودية تعلق على مهاجمة الحوثيين مطار أبها

أدانت السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الأربعاء، الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر: "تدين السفارة الأمريكية في الرياض الهجوم الحوثي على مطار أبها في وقت سابق اليوم".

وأضافت: " لن تؤدي هذه الهجمات غير المقبولة على المدنيين إلا إلى إطالة أمد الصراع، ونحث الحوثيين على وقف هذه الأعمال العدوانية والعمل في سبيل التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الصراع".

فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تلجأ لفرض عقوبات إضافية على قادة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية: "مليشيات الحوثي مسؤولة عن قتل مدنيين وخطف مواطنين أمريكيين وسنواصل حملة الضغط عليها".

وأضاف: "الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على قيادات مليشيات الحوثي".

وأكد برايس أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن السعودية بينما نواصل العمل على التوصل إلى حل للأزمة".

وتابع: "قادة الحوثيين سيظلون مصنفين كإرهابيين ولا نعتزم تخفيف الضغط على من يتحملون مسؤولية الهجمات على شركائنا السعوديين".