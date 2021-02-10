ضربة البداية.. الخارجية الأمريكية توجه رسالة شديدة اللهجة لـ تركيا

أعربت الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء عن قلقها بشأن شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، وذلك للمرة الأولى منذ وصول الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن.

وبحسب "العربية"، قالت الخارجية الأمريكية "قلقون بشأن استخدام تركيا لمنظومة الدفاع S400 الروسية".

وأضافت أن "منظومة الصواريخ S400 في تركيا تمثل تهديدا لنا وموقفنا لم يتغير بشأنها".

ويعد شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية من بين الأسباب الرئيسية للخلاف بين تركيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يستمر الخلاف بشأنها خلال فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث وجد تصرف أنقرة معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين في الكونجرس، الذين دعوا لتوقيع عقوبات على أنقرة.

وفي المقابل تواصل تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان التأكيد على أن شراء منظومة الصواريخ الروسية قرار داخلي ولا يؤثر على الولايات المتحدة.