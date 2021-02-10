نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على القادة العسكريين المسؤولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار، والذي وقع في الأول من فبراير الجاري وأي كيانات مرتبطة بهم.

وقال بايدن اليوم الأربعاء: إن واشنطن ستحدد الجولة الأولى من العقوبات هذا الأسبوع وستفرض ضوابط صارمة على الصادرات وستكون مستعدة لفرض إجراءات إضافية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء .

وفي وقت سابق من اليوم حذر مبعوث منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز السلطات الأمنية من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أندروز اليوم الأربعاء قوله: إن قوات الأمن والشرطة ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، معربًا عن قلقه إزاء تقارير عن استخدام القوة المميتة.

وأضاف، "يتعين على أفراد الجيش والشرطة في ميانمار أن يعرفوا أن تنفيذ الأوامر ليس مبررًا لارتكاب الفظائع، بغض النظر عن مكانهم في التسلسل القيادي".

وأوضح أنه تم تسجيل "مئات الاعتقالات التعسفية" في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير، وأن بعض الأشخاص محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.