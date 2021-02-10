تسعيرة سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 حسب بيان ارامكو Aramco ومراجعة سعر لتر 91 و95

تسعيرة سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 نستعرضها مع حضراتكم بشكل خاص ولجميع أنواع وقود كافة المركبات التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية، وذلك فى انتظار اعلان شركة أرامكو عن الاسعار الجديدة التي ستطبق حتى شهر مارس المقبل فى إطار المراجعات الدورية والشهرية التي يتم تطبيقها من قبل ارامكو شهرياً، عليه نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية ومن خلال موقعكم قفني الاخباري كافة التفاصيل الواردة حيال تلك الأسعار على رأس الساعة.

تسعير البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021-02-10

تسعيرات البنزين فى السعودية يتابعها أعداد كبيرة من المواطنين وذلك مع بدء نقل المؤتمر الصحفي الخاص لشركة ارامكو تميهداً للاعلان عن الأسعار الجديدة لشهر فبراير والتي سيعمل بها كافة محطات الوقود والطاقة على مدار شهر، عليه قد تشغل بال المواطنين حالياً حالة ارتفاع أو انخفاض اسعار البنزين الحالية فى ترقب ينتظره كل ماهو مقيم على ارض المملكة العربية السعودية سواء المقيمين حاملي الجنسية السعودية او الوافدين، كونه عامل مؤثر على حالات اقتصاد المواطنين حيال ارتفاع الأسعار.

أسعار البنزين فى السعودية الآن

سيتم تطبيق الأسعار الخاصة بالبنزين الجديدة اعتباراً من صباح يوم الغد الخميس الموافق بالتاريخ الميلادي 11 فبراير 2021، عليه تأتي الاسعار الموجودة والحالية بالأسواق السعودية على النحو التالي:

سعر بنزين 91:-1.62 ريال سعودي

سعر بنزين 95:- 1.75 ريال سعودي

سعر الديزل:- 0.52 ريال سعودي

سعر لتر المسال:- 0.75 ريال سعودي

لتر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي

هذا وقد أفادت جميع التوقعات حول انخفاض أسعار البنزين لشهر فبراير، بينما أفادت توقعات اخري بارتفاعه وهو امراً زاد من حيرة المواطنين وبحثهم عن الإعلان الجديد لأسعار البنزين لشهر فبراير.