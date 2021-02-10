أرامكو تعلن عن أسعار البنزين في السعودية خلال شهر فبراير 2021 م ، يرغب المواطنين السعوديين والمقيمين فيها بشكل كبير في معرفة أسعار البنزين المطبقة في شهر فبراير لعام 2021 م، اقتداءً بما هو متبع من جانب شركة أرامكو من تحديث أسعارها المطبقة لكافة منتجات الوقود في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فتُحَدث الشركة أسعار البنزين وكافة منتجاتها ومشتقاتها البترولية، بناءً على عدة عوامل مثل سعر برميل النفط السعودي وكمية العرض والطلب.

أسعار البنزين في السعودية خلال شهر فبراير لعام 2021 م

يحرص الكثيرون من السعوديين والمقيمين فيها على البحث عن أسعار البنزين في المملكة لشهر فبراير لعام 2021 م، فتعلن شركة أرامكو في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي الأسعار الجديدة للبنزين بعد مراجعتها الشهرية، حيث أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا للأسعار المحلية لمنتجات الطاقة المتغيرة وفقًا لسعر تصدير النفط والاسعار فى الأسواق العالمية، وبناءً على ذلك يتم تعديل سعر محطات الوقود، فقد أعلنت شركة أرامكو أسعار البنزين في شهر يناير الماضي على النحو التالي

سعر بنزين 91 1.62 ريال سعر بنزين 95 1.75 ريال سعر ديزل 0.52 ريال سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعر الكيروسين 0.70 ريال

أرامكو تعلن عن أسعار البنزين في السعودية خلال شهر فبراير 2021 م

من المعروف أن أسعار البنزين تختلف من فترة لأخرى مابين الارتفاع والانخفاض على حسب كل شهر، وعلى حسب عدة عوامل، فتعلن شركة أرامكو أسعار البنزين في السعودية في اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، على أن يتم الأخذ بهذه الأسعار في صباح اليوم التالي في جميع المناطق بالمملكة.

أكدت شركة أرامكو على تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين لتصبح شهرية بعد أن كانت سنوية، فهى توفر أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة وتوفر بنزين 91 الذى يناسب السيارات الحديثة و بنزين 95 للسيارات ذات الأداء العالي.

فتضخ المملكة العربية السعودية فى السوق المحلي الوقود عال الجودة لخدمة القطاع الصناعي والمنازل والمركبات والأعمال التجارية، حيث أن الشركة توفر كافة أنواع الوقود من كيروسين و وبنزين و غاز البيع التي تسهم في ازدهار اقتصاد المملكة وتوفير حياة أكثر إنتاجية ورفاهية لشعب المملكة.

سعر البنزين في شهر فبراير لعام 2021 م

يتم تحديد سعر البنزين في السعودية، وفقًا لسعر النفط السعودي وعامل العرض والطلب، فتصدر شركة أرامكو بيان رسمي بسعر البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهنا نستعرض معكم سعر البنزين خلال شهر فبراير لعام 2021م من خلال الجدول التالي

سعر بنزين 91 1.62 ريال سعر بنزين 95 17.75 ريال سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعر لتر البترول المسال 0.75 ريال سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال

فأسعار البنزين في المملكة العربية السعودية الجديدة لشهر فبراير لعام 2021 م سيتم العمل بها اعتبارًا من صباح الغد يوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 م حتى العاشر من شهر مارس القادم.