اسعار البنزين لشهر فبراير 2021 في السعودية بعد المراجعة الشهرية من ارامكو

اسعار البنزين لشهر فبراير 2021 فى السعودية تتواصل حتى الآن حولها البحث فى ظل بدء انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص المتخصص على اعلان أسعار البنزين الشهرية فى المملكة العربية السعودية والتي يقع على عاتق مسؤولية شركة ارامكو العربية لتصدير وانتاج النفط فى المملكة العربية السعودية، عليه سنتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية اجدد الاسعار الخاصة بالبنزين حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

اسعار البنزين لشهر فبراير 2021 في السعودية

سيتم اعتماد وإعلان الاسعار الجديدة للبنزين الخاصة بشهر فبراير والمطبقة حتي شهر من الآن، حيث تتزايد بشكل ملحوظ وكبير مؤشرات البحث على جوجل لمراجعة حالات وأسعار البنزين الحالية، التي عادة ماتكون معرضة للارتفاع او الانخفاض حسب بيان شركة أرامكو السعودية، حيث تتولى هذه الشركة مسؤولة إنتاج مواد الوقود والطاقة بالسعودية سواء كانت بنزين 91 او بنزين 95 او زيت الكيروسين أو زيت الديزل، عليه يتم تعديل أسعار المنتجات السابق ذكرها وفقاً لمراجعة دقيقة يتم تطبيقها من قبل ارامكو وفقاً لمراجعة خاصة تعقدها الشركة على البورصة العالمية لمشتقات البترول بالمملكة، عليه سيتم الإعلان عبد لحظات قليلة من الان عن اسعار المواد البترولية على أن يتم تطبيق جميع الاسعار بشكل رسمي اعتباراً من الغد، عليه سنتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية اجدد الاسعار الخاصة للبنزين التي نتابعها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية.

اسعار البنزين الحالية

نتابع مع حضراتكم اسعار البنزين الموجودة داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:-

سعر بنزين 95:- 1.75 ريال

سعر بنزين 91:- 1.62 ريال

سعر لتر الديزل:- 0.52 ريال

سعر لتر المسال:- 0.75 ريال سعودي

عليه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من الغد، عليه نتابعها مع حضراتكم فى إطار تحديثات نستعرضها مع حضراتكم حتى يتم الاعلان عن الاسعار.