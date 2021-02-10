الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يحصلان على الجرعة الأولى من اللقاح

لندن ـ د ب ا: أعلن قصر كلارنس، مقر إقامة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أن الأمير وزوجته دوقة كورنوال كاميلا حصلا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه من المرجح أن طبيبا ملكيا أعطى تشارلز “72 عاما” وكاميلا”73عاما” اللقاح في منزلهما.

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