رسميًا... تويتر يعلن حظر حساب ترامب نهائياً

رسميًا... تويتر يعلن حظر حساب ترامب نهائياًأعلن المدير المالي لشركة "تويتر" نيد سيغال أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

وقال سيغال ردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة (سي ان بي سي) عما إذا كان سيستعيد ترامب امتيازاته في "التغريد" إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى: إن "حظر ترامب دائم ونهائي.. إن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة".

ويذكر أن "تويتر" اتخذ خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.. في ذلك الوقت، قال موقع تويتر إنه سيعلق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".