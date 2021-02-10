أخبار اليمن : مستشفى الثورة بصنعاء يُطلق نداء استغاثة لإنقاذ المرضى

مستشفى الثورة بصنعاء يُطلق نداء استغاثة لإنقاذ المرضىأطلقت هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بأمانة العاصمة، نداء استغاثة لتوفير الوقود للهيئة لإنقاذ حياة المرضى في كافة الأقسام.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من توقف خدماتها خاصة في أقسام العنايات والعمليات والطوارئ والغسيل الكلوي، بسبب انعدام الوقود نتيجة أعمال القرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تعتمد بشكل كلي على المولدات الكهربائية، وأنها غير قادرة على توفير مادة الديزل لتشغيل المولدات .. مؤكداً أن أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود واحتجازها سيؤدي إلى كارثة صحية.

ودعت الهيئة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى سرعة التدخل لفك الحصار والضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.