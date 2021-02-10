فيديو.. كامالا هاريس تجري بين زوار نصب لينكولن

حقق مقطع فيديو يظهر نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، وهي تمارس رياضة الجري بين الزوار على درج نصب لينكولن التذكاري، في واشنطن، ملايين المشاهدات، بعد ثلاثة أيام من نشره على تويتر.

وظهرت نائبة الرئيس الأميركي في المقطع وهي تعدو نزولا وهبوطا على درجات النصب التذكاري، مع رجل يرتدي بدلة داكنة يحاول مجاراتها، وقالت وسائل إعلام إنه أحد عملاء الخدمة السرية.

وقال الرجل الذي التقط مقطع الفيديو، وحدد موقع "إنسايدر" هويته على أنه بوبي تران، إنه وصديقته صادفا هاريس في النصب التذكاري الوطني بينما كانا أيضا يمارسان الرياضة.

وقال الزوجان إنهما توقفا في المنطقة لمشاهدة صورة زجاجية جديدة لنائبة الرئيس، تم تركيبها بالقرب من البركة العاكسة في نصب لنكولن التذكاري الأسبوع الماضي.

وأفاد تران موقع "إنسايدر"، بأنه استدار مع زوجته ثم "رأيناها هناك، كانت تسير على الدرج بين الناس"، وأضاف أنهما بينما كانا يقتربان لاحظا شخصا "يبدو أنه دوغ إمهوف"، زوج هاريس.

وأضاف مصور الفيديو، أنه تأكد من أن الرجل الذي كان ينتظر هاريس في أعلى الدرج لتحيتها بعد انتهائها من الجري، كان الرجل الأميركي الثاني.

كما قام تران بتحميل صورة على إنستغرام، التقطها هو وصديقته https://www.instagram.com/p/CK9vTHTHuPx/?utm_source=ig_web_copy_link، بعد لقائها قبل ثلاثة أيام.