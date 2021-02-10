عاجل.. الدفاع الروسية تعلن صد هجوم على قاعدة حميميم فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحرى فياتشيسلاف سيتنيك، فى بيان أصدره مساء الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم": "فى الساعة 19:45 بتوقيت موسكو من 9 فبراير صدت قوات الدفاع الجوى الروسية هجوما على قاعدة حميميم الجوية باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى".
وأشار سيتنيك إلى أن وسائل المراقبة الموضوعية حددت أن القصف نفذ من داخل أراضى منطقة إدلب لخفض التصعيد الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية.
وشدد على أن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية، لافتا إلى أن قاعدة حميميم الروسية تعمل بنظام اعتيادى.
وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتى نفذت جميعها تقريبا بواسطة طائرات مسيرة.
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