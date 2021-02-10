قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص اعتقلوا في القدس بعد اندلاع اشتباكات بين الشرطة ويهود أرثوذكس معارضين للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
اعتقال 4 من اليهود الأرثوذكس إثر اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية
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وقالت الشرطة في بيان إن المحتجين أضرموا النيران في حاويات القمامة كما ألقى بعضهم الحجارة على عناصر الشرطة المتمركزين في أحد أحياء القدس وتجاهل معظمهم ارتداء الكمامة.
وحمل أحد المحتجين لافتة بالعبرية كتب عليها "أوقفوا التحرش بالدين لأسباب صحية".
وتكررت مثل هذه الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة وأدت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
وبدأت إسرائيل يوم الأحد في تخفيف إجراءات الإغلاق العام الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي. لكن المناطق الأرثوذكسية المتشددة تقع في الغالب في مناطق "حمراء" حيث معدلات الإصابة فيها بكورونا مرتفعة ولذلك يتم رفع القيود عنها بسرعة أقل.
ويتهم بعض الإسرائيليين يهود الأرثوذكس، الذين يشكلون حوالي 12% من سكان إسرائيل، بأنهم مسؤولون عن انتشار فيروس كورونا.
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