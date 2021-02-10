قررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد حتى 7 مارس المقبل.
وأكد القرار الإبقاء على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وسلطات الولايات بشأن الإغلاق، لكنه تضمن أيضا بعض التحفظات، وعلى وجه الخصوص فتح محلات الحلاقة اعتبارا من 1 مارس مع الالتزام بالتدابير الوقائية من كورونا.
أما قرار إعادة فتح المدارس فيعود للسلطات المحلية في الولايات.
وستتخذ خطوات لتخفيف إجراءات الإغلاق فقط في حال كان عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا مستقرا وأدنى من 35 إصابة لكل 100 ألف من السكان خلال 7 أيام، وعندئذ سيكون من الممكن فتح المحلات التجارية والمتاحف وغيرها من المنشآت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطات ألمانيا تمدد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الـ7 من مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.